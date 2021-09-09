В Набережных Челнах из-за поврежденных труб горячую воду в ряд домов подадут лишь 11 сентября

Коммунальщики устраняют найденные прорывы в трубах. Фото: nabchelny.ru

С 6 по 8 сентября в ходе итоговой опрессовки перед отопительным сезоном в Набережных Челнах в ряд домов подача горячей воды откладывается аж до 11 сентября.

- В связи с обнаружениями повреждений на тепловых сетях, ремонтные работы в ряде комплексов будут продолжены, - гласит сообщение на официальном сайте администрации города.

Так, без горячей воды до обозначенного срока остаются жители в микрорайонах Зяб 1,2,3, 17А, 63, 65, 64 комплексах, а также в 7/21, 23, 56/24Б, 45/01, 45/02, 45/07,45/08.

Напомним, в Набережных Челнах итоговую опрессовку решили провести поэтапно. В первый этап не попали домах 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42 и в 1, 2, 3, 28, 29, 30 комплексах. Об их отключении от горячей воды обещали сообщить позже.