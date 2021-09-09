На четырех основных улицах Чебоксар снизят скорость до 40 км/ч

Отмечается, что в целом на пропускной способности такие ограничения не скажутся. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На четырех основных улицах Чебоксар в ближайшее время будет ограничена максимальная скорость движения транспорта до 40 км/ч, сообщает пресс-служба администрации города. Такие меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Речь идет о проспекте Максима Горького, улицах Университетская, Энтузиастов и Калинина. Новые знаки там появятся к концу сентября. Чиновники предполагают, что снижение скорости приведет к снижению числа ДТП с пострадавшими, в том числе и пешеходов. Отмечается, что в целом на пропускной способности такие ограничения не скажутся.