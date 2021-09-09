В Минобразования Чувашии рассказали, как будут работать школы дни выборов-2021

Дни выборов для школ не являются выходными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с тем, что в практически всех образовательных учреждениях Чувашии в дни выборов-2021 а Госдуму (17 и 18 сентября) организуют избирательные участки, в Минобразования республики рассказали, как при этом будут работать школы.

Так, на заседании коллеги министерства было озвучено, что учреждения, которые не будут задействованы в выборах, работают в указанные дни в штатном режиме – это для них не выходные.

- Школам с пятидневной рабочей неделей предлагаются два варианта. Первый: сделать ближайшую субботу учебной, а следующую пятницу выходной. Второй: организовать в следующую пятницу день здоровья. Школам с шестидневным рабочим днем нужно продумать мероприятия вне стен учебного заведения, - также отметил и.о. главы Минобразования Чувашии Алексей Лукшин.

В ведомстве решили, что компенсацию за неполученное горячее питание в дни выборов выделят только детям с ограниченными возможностями здоровья. 16 сентября им выдадут сухие пайки. В этот же день в школах, где организуют избирательные участки, будут монтировать оборудование для проведения выборов. В связи с этим там рекомендуется ограничит работу кружков и секций.

После же выборов к 20 сентября в образовательных учреждениях с избирательными участками должны провести полную дезинфекцию

- Уборку рекомендуется провести вечером в воскресенье, либо ранним утром в понедельник, - сказал Алексей Лукшин.