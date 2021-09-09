За одни сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев COVID-19

В этот раз госпитализация понадобилась 11 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки выявили 49 новых случаев COVID-19, лишь один из них является завозным, остальные – контактные, сообщает 9 сентября Минздрав Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 11 инфицированным, другие 39 пациентов будут лечится на дому. Стоит отметить, что за указанные сутки подавляющее число зараженных – 30 человек, было зарегистрировано в Казани. На втором месте Набережные Челны – 10 инфицированных.

Всего в Татарстане COVID-19 обнаружили уже у 25 905 человек, 22 631 из которых, в том числе 36 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 701 скончался.