В Казани частично перекрыли улицы Телецентра и Маршрутная

Ограничение будет действовать до 27 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 сентября в Казани частично перекроют движение по улицам Телецентра и Маршрутная. Там будут идти работы по перекладке тепловых сетей. Так, до 27 сентября проезд транспорта будет запрещен на участках: около дома №7 на улице Телецентра, на улице Маршрутная в районе перекрестка с улицей Телецентра.

Так же с 13 сентября в городе вводится ограничение на движение транспорта по улице Фучика - возле домов №141а и №106а. На данном отрезке будут идти работы по выносу газопровода из зоны строительства новой ветки метро. Проезд там запретят до 30 ноября.

Тоже с 13 сентября в Казани перекроют улицу Толстого., причем как от автомобилистов, так и от пешеходов – около домов №6/30 по улице Толстого и №28/17 по улице Горького будут перекладывать тепловые сети. Так, там с 13 по 26 сентября закроют тротуар, а с 17 по 18 сентября будет ограничат движение транспорта.

Кроме того, с 23.00 10 сентября до 5.00 13 сентября его движение ограничат еще и по улице Бигичева в районе дома №29. Это связано с капремонтом магистрального тепловода.