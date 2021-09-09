В Татарстане осудили хозяйку енота, который покусал младенца

Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Елабуге суд признал 22-летнюю хозяйку енота, который искусал младенца, виновной по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». От действий животного серьезно пострадал сын осужденной. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Свою вину женщина признала. Суд приговорил виновную в виде 3 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - отметили в надзорном ведомстве

Было установлено, что 9 мая женщина со своим ребенком и енотом приехала в гости в Елабугу. Вечером мать оставила ребенка в детской кроватке без присмотра в комнате и уснула. В этот момент, отлученный от хозяйки, енот проник в помещение и напал на младенца несколько раз укусив его за голову. В результате мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.