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Происшествия9 сентября 2021 11:39

В Татарстане осудили хозяйку енота, который покусал младенца

Животное нанесло сыну женщины тяжелые травмы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Решение суда еще не вступило в законную силу.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Елабуге суд признал 22-летнюю хозяйку енота, который искусал младенца, виновной по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». От действий животного серьезно пострадал сын осужденной. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Свою вину женщина признала. Суд приговорил виновную в виде 3 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - отметили в надзорном ведомстве

Было установлено, что 9 мая женщина со своим ребенком и енотом приехала в гости в Елабугу. Вечером мать оставила ребенка в детской кроватке без присмотра в комнате и уснула. В этот момент, отлученный от хозяйки, енот проник в помещение и напал на младенца несколько раз укусив его за голову. В результате мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.