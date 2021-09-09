Полилингвальный комплекс «Адымнар» в Альметьевске планируют открыть 1 сентября 2022 года

Строительство школы запланировано в микрорайоне «Алсу» Альметьевска. Фото: Министерство образования республики

Полилингвальный комплекс «Адымнар» откроется в Альметьевске к следующему учебному году, заявил глава района Тимур Нагуманов. Он также отметил, что строительство школы будет зависеть от разных факторов, но местные власти постараются все-таки успеть к 1 сентября 2022 года.

Образовательное учреждение рассчитано на 1 224 места. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. Располагаться учреждение будет в микрорайоне «Алсу» и займет площадь почти 25 тысяч квадратных метров, Помимо всего прочего, там также будет построен бассейн с двумя чашами.