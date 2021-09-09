Казанский зооботсад объявил набор в кружок юных натуралистов

Детей ждут как теоретические, так и практические занятия. Фото: Министерство образования Татарстана

Казанский зооботанический сад открыл набор в кружок юного натуралиста «Барсята». На занятиях ждут школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Сообщает Минобразования Татарстана.

- Оставить заявку на посещение занятий можно по электронной почте zoo_emo@mail.ru, — отметили в ведомстве.

Уроки в кружке будет проводить опытный педагог-биолог. Дети узнают о многообразии животного мира; изучат коллекцию зооботсада; посетят музей естественной истории Казани и заповедные зоны республики, а также примут участие в праздничных и экологических мероприятиях.