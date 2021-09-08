С 13 сентября в Нижнекамске отопление включат в детских садах

В многоквартирные же дома тепло подадут ориентировочно в конце сентября – начале октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 13 сентября в Нижнекамске отопление начнут включать в детских садах, сообщил и.о. Исполкома города Максим Санков.

- В некоторых детских садах уже становится холодно. Ночью температура бывает местами ниже +5 градусов. Мы приняли решения, что с понедельника начнем запуск с дошкольных учреждений, – цитирует Максима Санкова пресс-служба администрации Нижнекамского района.

После детских садов тепло начнут подавать в другие образовательные и социальные учреждения. И только после этого приступят к многоквартирным домам.

Тут будут уже смотреть по среднесуточной температуре – для старта отопительного сезона нужно, чтобы она была в течение пяти дней равно +8 градусам или ниже. Ориентировочно это произойдет в конце сентября – начале октября. На сегодня же коммунальные системы города готовы к предстоящему отопительному сезону на 98%