Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил ЦРБ Менделеевского района во время ремонта

Фото: gossov.tatarstan.ru

В рамках своей рабочей поездки спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил ЦРБ Менделеевского района, в которой завершается ремонт детской поликлиники.

В фойе медучреждения Фариду Мухаметшину сообщили, что более 50% местных жителей уже привились от коронавируса.

Во время встречи спикера с медиками было также отмечено, что в Менделеевской больнице несколько лет назад остро не хватало врачей, особенно узких специалистов. Но ситуация начала меняться с 2017 года. В район начали приезжать медики по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря чему штат районной ЦРБ пополнился на 16 врачей, а за семь месяцев 2021 года туда устроились работать еще шесть специалистов, в ближайшее время ждут приезда еще трех врачей.

В связи с этим сотрудники Менделеевской ЦРБ обратились к Фариду Мухаметшину с просьбой выделять в сельской местности участки под строительство домов ряду узких специалистов, которые переезжают туда работать. На что спикер поручил парламентскому комитету подготовить соответствующие предложения по корректировке законодательства Татарстана.