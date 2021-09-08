Евгений Зиничев погиб спасая человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования супруге главы МЧС РФ Евгения Зиничева по поводу его гибели.

- Евгений Николаевич ушел из жизни как настоящий защитник и спасатель - при исполнении служебного долга. Горько сознавать, что наша страна потеряла такого сильного, надёжного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству. Понимаю Ваше горе, искренне сочувствую и соболезную Вам. Вы внезапно потеряли очень близкого, родного человека, с которым разделили свою жизнь и вырастили детей - это невосполнимая утрата и огромная душевная боль. Желаю Вам поддержки родных и близких, сил и стойкости духа в эти тяжелые дни, - говорится в телеграмме жене главы МЧС РФ Наталие Зиничевой.

Напомним, Евгений Зиничев прибыл в Норильск для проверки хода строительства пожарной части, к тому же в регионе должны были пройти масштабные учения в Арктической зоне.

Вместе с известным режиссером Александром Мельниковым он стоял на краю выступа. Когда Мельников поскользнулся и упал в воду, Зиничев тут же кинулся ему на помощь, но разбился о камень. В итоге оба они погибли. Сообщает kp.ru.