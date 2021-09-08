2022 год в Чувашии станет Годом известных выходцев из республики

Решение об этом принял глава региона Олег Николаев. Фото: cap.ru

2022 год в Чувашии будет объявлен Годом выдающихся земляков, людей, которые прославили республику и внесли личный вклад в развитие региона. Такое решение принял глава региона Олег Николаев.

При этом он отметил, что подобный шаг будет логическим продолжением 2021 года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии. Так, по словам Николаева, в республике закрепят «линию памяти» о выдающихся уроженцах региона.