Ульяновская администрация купит «золотую ручку» и другую дорожную спецтехнику

Фото: Администрация Ульяновска

Для более качественного содержания Ульяновск закупит 19 единиц дополнительной спецтехники. Сообщает администрация города.

Таким образом, автопарк пополнят еще 4 модели комбинированных дорожных машин, которые будут использовать при сгребании снега с проезжей части на обочины, при подметании улиц и обработке асфальта песко-соляной смесью. А в теплое время года их переоборудуют в поливомоечные.

Также в планах в планах приобретение и специализированного снегопогрузчика СНП-17, называемого водителями «золотая ручка», и комбинированного пылесоса на базе КАМАЗа.