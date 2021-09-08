В Йошкар-Оле впервые пройдет фестиваль оперного искусства

На фестивале представят новые и ожидаемые постановки. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

С 8 по 19 сентября Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева станет площадкой для фестиваля оперного искусства. Он пройдет в республике впервые.

В рамках мероприятия запланированы показы спектаклей «Риголетто», «Травиата» и «Аида». На фестиваль приедут известные вокалисты, среди которых: Владимир Мороз, Сергей Семишкур, Ахмед Агади, Анджей Белецкий и Светлана Москаленко.

В финальный день фестиваля состоится премьера марийской оперы «Чумбылат могучий» Эллины Архиповой.