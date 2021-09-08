В Марий Эл врача заподозрили в незаконном присвоении ковидных выплат

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Исполняющего обязанности главного врача Параньгинской районной больницы подозревают в мошенничестве при получении ковидных выплат. Сообщает прокуратура Марий Эл

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения». Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, - отметили в надзорном ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый, пользуясь своей должностью, предоставлял информацию, что он якобы оказывал медпомощь пациентам с коронавирусом. Благодаря чему врач незаконно получил ковидных выплат более чем на 29 тысяч рублей.