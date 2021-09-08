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Экономика8 сентября 2021 19:04

Татарстан вошел в топ-5 регионов, где самозанятые получают наибольший доход

Это около 30 тысяч рублей в месяц
Инзиля ШАКИРОВА
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Средний доход самозанятых Татарстана составил около 30 тысяч рублей.

Средний доход самозанятых Татарстана составил около 30 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Татарстан вошел в топ-5 регионов России, где самозанятые получают наибольший доход. Места в рейтинге распределились следующим образом: Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Татарстан и Санкт-Петербург. данный список на основе своих данный составили Федеральная налоговая служба.

При этом средний доход самозанятых Татарстана составил около 30 тысяч рублей в месяц. Всего в республике такой статус получили более 140 тысяч человек.