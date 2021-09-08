Татарстан вошел в топ-5 регионов, где самозанятые получают наибольший доход

Средний доход самозанятых Татарстана составил около 30 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Татарстан вошел в топ-5 регионов России, где самозанятые получают наибольший доход. Места в рейтинге распределились следующим образом: Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Татарстан и Санкт-Петербург. данный список на основе своих данный составили Федеральная налоговая служба.

При этом средний доход самозанятых Татарстана составил около 30 тысяч рублей в месяц. Всего в республике такой статус получили более 140 тысяч человек.