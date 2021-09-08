В Набережных Челнах троих подростков будут судить за изнасилование на Дне рожденья

Причастность к совершению преступления двое фигурантов не признали, а третий от дачи показаний отказался. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 17-летней девушки на Дне рожденья в Набережных Челнах. За это под суд в скором времени пойдут трое 16-летних подростков. Их обвиняют по следующим статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления двое фигурантов не признали, а третий от дачи показаний отказался. Сейчас они находятся под стражей, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 марта на съемной квартире в Набережных Челнах один из обвиняемых отмечал с друзьями свое День рожденья. В компанию была приглашена и 17-летняя потерпевшая. В итоге, как утверждается, подростки напились и пьяными надругались над девушкой.