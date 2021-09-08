Самая высокооплачиваемая вакансия сентября в Казани - разработчик «1С»

В сентябре в топ самых оплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов Фото: Евгения БУБЛИК

Портал Superjob.ru опубликовал топ-5 высокооплачиваемых вакансий сентября в Казани.

Так, на первом месте оказалась должность разработчика «1С», с заработной платой от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.

На втором месте находится вакансия разработчика Middle frontend (jQuery) - от 120 до 140 тысяч рублей. Далее идут главный бухгалтер группы компаний, проектный менеджер, инженер-программист АСУ ТП. На этих должностях соискателям обещали зарплату от 80 тысяч рублей в месяц.