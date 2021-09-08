Никита Михалков в Казани представит медикам и учителям спектакль «12»

Режиссер представит казанским зрителям постановку 9 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот четверг, 9 сентября, в Казани Никита Михалков представит спектакль «12». Его покажут на сцене Татарского государственного академического театра имени Г.Камала. На постановку приглашены врачи и медсестры, а также работники образовательных и социальных учреждений, сообщает kzn.ru.

Постановка создана по мотивам одноименного фильма Никита Михалков, работа над ней шла в соавторстве с драматургами — братьями Пресняковыми.

Отмечается, что Казань станет вторым городом, куда спектакль «12» привезут на гастроли.