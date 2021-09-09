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Происшествия9 сентября 2021 9:12

В Чебоксарах педагог перевела мошенникам миллион рублей, который копила на лечение ребенка

По данному факту полиция возбудила уголовное дело
Инзиля ШАКИРОВА
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Женщина поверила мошеннику, который представился сотрудником Следственного комитета, и перевела деньги на неизвестный банковский счет.

Женщина поверила мошеннику, который представился сотрудником Следственного комитета, и перевела деньги на неизвестный банковский счет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Педагог из Чебоксар лишилась миллиона рублей, который копила на лечение своего ребенка.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником следственного комитета и "предупредил", что кто-то пытается снять с ее счета деньги. В итоге используя 15 телефонных номеров, мошенники убедили женщину перевести 1 миллион рублей на неизвестный банковский счет, владелец которого сейчас устанавливается.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД Чувашии.