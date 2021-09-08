В Лаишевском районе Татарстана обнаружили нелегальную свалку на 1 450 квадратных метров

Площадь захламленной территории составила свыше 1450 квадратных метров. Фото: Министерство экологии республики

Экологи Татарстана обнаружили большую свалку в Лаишевском районе республики. Недалеко от СНТ «Химик-72» скопились отходы от сноса и разборки зданий. По подсчетам специалистов Центрального территориального управления, площадь захламленной территории составила свыше 1 450 квадратных метров, а объем, сваленного туда мусора, более 240 кубических метров.

Сейчас экологи устанавливают собственника земельного участка. Для этого они отправили соответствующий запрос в управление Росреестра Татарстана.