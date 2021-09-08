Смертность в Чувашии за семь месяцев 2021 года выросла на 8,7%

Причинами смертности специалисты считают аномальную жару и пандемию коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

За семь месяцев 2021 года в Чувашии смертность выросла на 8,7%. Скончались за это время 11195 человек, что на 895 человек больше, чем было в январе — июле прошлого года.

Причинами специалисты считают аномальную жару и пандемию коронавируса. Умирали те люди, которые имели хронические заболевания, слабый иммунитет и различные осложнения на фоне болезней.

Согласно статистике, в Чувашской республике также снизилась рождаемость. За семь месяцев этого года в регионе родились 6385 человек, что на 108 меньше, чем за такой же период 2020 года. Рождаемость сократилась на 1,7%.

Специалисты считают, что главной причиной являются современные реалии — женщины все чаще выбирают образование и работу, а не воспитание детей. По прогнозу ученых показатель рождаемости с каждым годом будет только снижаться.