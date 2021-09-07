В Ульяновской области 15 предприятий готовы проиндексировать зарплаты своим сотрудникам уже наследующей неделе

В облааасти стоит задача за два года увеличить зарплаты местных жителей до среднероссийских показателей. Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании штаба по комплексному развитию региона и.о. главы Минэкономразвития Ульяновской области Николай Зонтов сообщил, что в заседании комиссии при ведомстве приняли участие представители торговли, легкой промышленности и гостиничного бизнеса.

На нем, по словам Зонтова, 15 предприятий выразили готовность уже на следующей неделе проиндексировать зарплаты своим сотрудникам. Таким образом, планируется, что за 2021 год их рост по разным организациям составит от 10 до 14%.

- Сфера торговли требует отдельного внимания и подхода, так как на ситуацию в данном случае трудно повлиять на региональном уровне, особенно на федеральные торговые сети. При расчете заработных плат головные структуры учитывают экономическую ситуацию в целом по региону, расположение магазинов. Будем прорабатывать вопрос лично с руководством компаний, - в свою очередь отметил председатель совета директоров корпорации развития промышленности и предпринимательства области Руслан Гайнетдинов.

А и.о. министра агропромышленного комплекса региона Михаил Семенкин заявил, что для сотрудников отрасли сельского хозяйства сейчас разрабатывается план повышения зарплаты.

На все это врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отметил, что готов лично встречаться с акционерами и руководством предприятий, а также рекомендовал повышать зарплату сотрудникам постепенно.

Напомним, во время последней своей встречи с президентом России Владимиром Путиным Русских взял на себя обязательство за два года поднять в Ульяновской области зарплаты до среднероссийских показателей.