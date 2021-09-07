С начала 2021 года на маркетплейсах продавцы Татарстана заработали 18,5 миллиардов рублей

Данные собраны по пяти популярным в России маркетплейсам: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, KazanExpress и eBay. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Товарооборот татарстанских продавцов на пяти маркетплейсах за восемь месяцев 2021 года вырос в пять раз — до 18,5 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге рассказал заместитель министра экономики и промышленности республики Рустем Сибгатуллин.

По его словам, по данным пяти ведущих маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, KazanExpress и eBay, количество татарстанских продавцов на этих площадках по сравнению с концом 2020 года увеличилось в четыре раза и достигло 12,5 тысячи.

При этом, если по итогам прошлого года доля отправленных товаров из Татарстана составляла 17% от всех отправлений в Приволжском федеральном округе и менее 1% в целом по России, то по итогам восьми месяцев 2021 на республику приходится четверть от всех отправлений в округе и 2% в России.