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Общество7 сентября 2021 19:41

В Чебоксарах открыт конкурс на должность главного архитектора города

Заявки принимаются до 20 сентября
Евгения БУБЛИК
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При этом к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности к соискателям никаких требований нет.

При этом к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности к соискателям никаких требований нет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление архитектуры и градостроительства Чебоксар объявило конкурс на замещение должности главного архитектора города. Заявки от соискателей будут приниматься до 20 сентября. Сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

Главным требованием к кандидатам является наличие высшего архитектурного или другого высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности. При этом к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности никаких требований нет.

Между тем, должность главного архитектора Чебоксар пока занимает Павел Корнилов. Но он был принят по срочному трудовому договору на время проведения конкурса.