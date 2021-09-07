В Казани на стене дома по улице Клара Цеткин появился мурал «Сон»

По словам автора, глядя на рисунок, не понимаешь, спит эта девушка или находится в реальном мире. Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Казани появился новый мурал. Масштабное граффити под названием «Сон» нарисовали на стене дома №33 на улице Клары Цеткин, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

В центральной части мурала изображена девушка в сосуде, которую окружают растения и животные. Его автором стала художница из Заинска Ляйсан Аюпова, которая стала финалисткой фестиваля стрит-арта «ФормАрт». Этот мурал стал для нее первой работой такого формата.

- Я хотела передать ощущение мира через призму сна. Глядя на рисунок, не понимаешь, спит эта девушка или находится в реальном мире. У каждого свое представление о реальности – в этом и философия моей работы, – пояснила художница.

По словам Ляйсан Аюповой, на создание мурала у нее ушло три дня, при этом работе мешали дожди и сильный ветер.