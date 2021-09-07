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Общество7 сентября 2021 14:50

В Казани рассмотрят возможность создания трамвайной остановки у Кремлевской набережной

Такое распоряжение дал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков
Евгения БУБЛИК
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Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Все началось с того, что Казанское сообщество урбанистов предложило сделать остановку на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной. Гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков поручил рассмотреть возможность обустройства остановки.

На данный момент соответствующее письмо уже направлено в комитет по транспорту Казани. Там его должны рассмотреть и организовать выездную комиссию, которая и примет решение о возможности обустройства трамвайной остановки в указанном месте.