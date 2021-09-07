В Татарстане полицейские поймали поджигателя домов

Задержанный поджигал дома своих соседок. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночью 5 сентября в селе Чепчуги Высокогорского района загорелся частный дом 68-летней пенсионерки. Огонь потушили. Когда начали разбираться в причинах возгорания, выяснилось, что это был поджог.

Делом занялись полицейские. Вскоре они вышли на предполагаемого поджигателя – 29-летнего местного жителя. Когда мужчину задержали, то он во всем сознался. По словам подозреваемого, дом пенсионерки, которая, к слову, является его соседкой, он поджег из-за неприязненных к ней отношений.

Еще выяснилось, что это не единственный пожар на счету мужчины. Так, установлено, что таким же образом пытался навредить другой своей соседке – 33-летней медсестре. Ее дом задержанный поджег ночью 27 августа.

- По этим двум фактам в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в МВД Татарстана.