За одни сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев заражения COVID-19

Всего, по состоянию на 7 сентября, в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 25 811 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За одни сутки в республике выявили 47 новых случаев заражения COVID-19, семь из них завозные, а 40 контактные, сообщает Минздрав Татарстана.

По данным ведомства, в этот раз в больницу увезли 16 инфицированных, остальные – 31 человек, будут получать медицинскую помощь на дому.

Что же касается распространения COVID-19, то за последние сутки большую часть зараженных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 23 и 10 человек соответственно.

Всего, по состоянию на 7 сентября, в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 25 811 человек, 22 559 из них, в том числе 81 человек за указанные сутки, победили болезнь, а 698 скончались, несмотря на все усилия врачей.