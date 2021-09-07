Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 12:26

В Казани на двух медсестер завели уголовное дело за продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19

Правоохранителями также было установлено, что у подозреваемых был еще и посредник
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фигурантами этого уголовного дела также стал ряд пока неустановленных лиц.

Фигурантами этого уголовного дела также стал ряд пока неустановленных лиц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани в отношении двух медсестер одной из поликлиник возбудили уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Получение взятки». Они подозреваются в продаже сертификатов о прививках от COVID-19 без прохождения вакцинации. За документ медсестры просили от шести до восьми тысяч рублей. Преступную схему вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана.

По их информации, в ней также участвовал посредник. Он, а также и ряд пока неустановленных лиц, тоже стали фигурантами уголовного дела о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Что касается последних то тут речь, скорее всего, идет о покупателях поддельных документов.