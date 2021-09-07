В Казани на двух медсестер завели уголовное дело за продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фигурантами этого уголовного дела также стал ряд пока неустановленных лиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани в отношении двух медсестер одной из поликлиник возбудили уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Получение взятки». Они подозреваются в продаже сертификатов о прививках от COVID-19 без прохождения вакцинации. За документ медсестры просили от шести до восьми тысяч рублей. Преступную схему вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана.

По их информации, в ней также участвовал посредник. Он, а также и ряд пока неустановленных лиц, тоже стали фигурантами уголовного дела о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Что касается последних то тут речь, скорее всего, идет о покупателях поддельных документов.