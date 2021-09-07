Прокуратура потребовала наказать чиновников Исполкома Казани за их банковские счета

Данный акт прокурорского реагирования сейчас находится на стадии рассмотрения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время антикоррупционной проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в декларациях о доходах ряда чиновников Исполкома Казани.

- Установлено, что они указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с этим надзорное ведомство внесла в адрес руководителя Исполкома города представление об устранении выявленных нарушений, а также потребовала наказать виновных должностных лиц – привлечь к дисциплинарной ответственности. Данный акт прокурорского реагирования сейчас находится на стадии рассмотрения.