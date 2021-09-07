Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 11:56

Прокуратура потребовала наказать чиновников Исполкома Казани за их банковские счета

По мнению надзорного ведомства, в декларациях о доходах они указали неполные данные
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Данный акт прокурорского реагирования сейчас находится на стадии рассмотрения.

Данный акт прокурорского реагирования сейчас находится на стадии рассмотрения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время антикоррупционной проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в декларациях о доходах ряда чиновников Исполкома Казани.

- Установлено, что они указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с этим надзорное ведомство внесла в адрес руководителя Исполкома города представление об устранении выявленных нарушений, а также потребовала наказать виновных должностных лиц – привлечь к дисциплинарной ответственности. Данный акт прокурорского реагирования сейчас находится на стадии рассмотрения.