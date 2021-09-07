В Татарстане на очистку и укрепление берегов девяти водоемов выделили 118 миллионов рублей

Работы должны быть завершены до конца июня 2022 года. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

На сайте госзакупок появился тендер от Главстроя Татарстана. Согласно ему, из бюджета республики выделят 118 миллионов рублей на очистку и укрепление девяти местных водоемов.

Речь идет, в частности, о реках Актай и Билярка, ручье Татарский Илек, озере у села Старое Мокшино и водоеме в деревне Ясашно-Барышево, а также о берегозащитном и гидротехнических сооружениях.

Прием заявок на участие в тендере проходит до 14 сентября. Тот, кто выиграет торги, должен провести все работы до 30 июня 2022 года.