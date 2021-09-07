В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

В ряде домов этого района воду отключат с 9.00 9 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за подключения строящегося здания к водопроводу в Советском районе Казани ряд домов почти на сутки останется без воды.

Так, с 9.00 9 сентября до 5.00 10 сентября краны пересохнут по следующим адресам: улица Космонавтов, 11, 13, 15, 17, 57, 57а, 57в, 59, 59 к.1, 59 к.2, 59/1, 59б, 59б к.1, 63.

Воды также не будет и в садовом некоммерческом товариществе «Аэропорт».

- Просьба жителей заранее сделать необходимые запасы, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».