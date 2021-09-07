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Происшествия7 сентября 2021 10:03

В Марий Эл женщина-водитель на Lexus насмерть сбила велосипедиста

Погибший ехал по краю проезжей части
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Велосипедист ехал по краю дороги в одном направлении с иномаркой. Фото: ГИБДД Марий Эл

Велосипедист ехал по краю дороги в одном направлении с иномаркой. Фото: ГИБДД Марий Эл

В понедельник, 6 сентября, около 16.00 в Медведевском районе произошло смертельное ДТП. Там на 97 километре дороги «Вятка» 33-летняя женщина-водитель автомобиля Lexus сбила велосипедиста. Он ехал по краю проезжей части в одном направлении с иномаркой.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Мужчина скончался от полученных травм до приезда "скорой". Фото: ГИБДД Марий Эл

Мужчина скончался от полученных травм до приезда "скорой". Фото: ГИБДД Марий Эл