В Казани с 7 сентября частично перекрыли улицу Восстания

Ограничение будет действовать более двух недель. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этого вторника, 7 сентября, в столице Татарстана ввели частичный запрет на движение транспорта по улице Восстания. Согласно распоряжению Исполкома города, это сделано в связи с проводимыми работами по ремонту административного здания №90б.

Именно около его и нельзя теперь проехать. Автомобилистам придется учесть эту информацию при планировании своего маршрута. Запрет на проезд на данном участке планируют снять после 21 сентября.