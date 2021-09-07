Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 9:22

В Казани с 7 сентября частично перекрыли улицу Восстания

Там ремонтируют административное здание
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение будет действовать более двух недель.

Ограничение будет действовать более двух недель.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этого вторника, 7 сентября, в столице Татарстана ввели частичный запрет на движение транспорта по улице Восстания. Согласно распоряжению Исполкома города, это сделано в связи с проводимыми работами по ремонту административного здания №90б.

Именно около его и нельзя теперь проехать. Автомобилистам придется учесть эту информацию при планировании своего маршрута. Запрет на проезд на данном участке планируют снять после 21 сентября.