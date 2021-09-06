В Казани у здания собора Покрова Пресвятой Богородицы появится подсветка

Также в планах так украсить и площадь Свободы, и центральные улицы столицы республики.

В 2021 году в Казани собираются установить архитектурную подсветку для задний собора Покрова Пресвятой Богородицы, городской Ратуше, нового общежития КГЭУ, Минстроя Татарстана и в ряде жилищных комплексов. Также в планах так украсить и площадь Свободы, и центральные улицы столицы республики. Об этом было объявлено 6 сентября во время аппаратного совещания в мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году художественная подсветка уже появилась на футбольных манежах на улицах Танковая и Чуйкова, а также у здания Национальной библиотеки Татарстана.