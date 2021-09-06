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Общество6 сентября 2021 18:21

В Татарстане новыми резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали 16 компаний

Заявленный ими объем инвестиций превысил 12 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Все одобренные проекты находятся в сфере IT-технологий.

Все одобренные проекты находятся в сфере IT-технологий.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам заседания наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» ее новыми резидентами стали семь компаний, а партнерами еще девять фирм. Заявленный ими объем инвестиций превысил 12 миллиардов рублей.

Так, например, был одобрены проекты по разработке в Татарстане статического анализатора, который поможет находить скрытые дефекты в программных кодах, комплекса удаленного анализа поведение коров на основе искусственного интеллекта, по выпуску промышленных роботов, по созданию полностью круглосуточной автоматизированной станции с дроном для охраны объектов, системы по распознаванию шлагбаумами машин экстренных служб, по разработке мобильного приложения для оказания первичной медпомощи и проведения удаленных консультаций по сложным случаям лечения.