В Татарстане новыми резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали 16 компаний

Все одобренные проекты находятся в сфере IT-технологий. Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам заседания наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» ее новыми резидентами стали семь компаний, а партнерами еще девять фирм. Заявленный ими объем инвестиций превысил 12 миллиардов рублей.

Так, например, был одобрены проекты по разработке в Татарстане статического анализатора, который поможет находить скрытые дефекты в программных кодах, комплекса удаленного анализа поведение коров на основе искусственного интеллекта, по выпуску промышленных роботов, по созданию полностью круглосуточной автоматизированной станции с дроном для охраны объектов, системы по распознаванию шлагбаумами машин экстренных служб, по разработке мобильного приложения для оказания первичной медпомощи и проведения удаленных консультаций по сложным случаям лечения.