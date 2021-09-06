В Ульяновской области отопительный сезон для социальных объектов планируют начать с 27 сентября

До 22 сентября в области нужно завершить подготовку систем теплоснабжения населенных пунктов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодня готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 98,7%, об этом было объявлено 6 сентября во время заседания штаба по комплексному развитию региона.

Там же было отмечено, что до 22 сентября в области нужно завершить подготовку систем теплоснабжения населенных пунктов. Начать отапливать социальные объекты планируют уже с 27 сентября. А если там температура внутри помещений будет ниже нормативной, то тепло пустят и раньше этого.

Напомним, для жилого фонда отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составит ниже +8 градусов.