Житель Ульяновской области пришел на день рожденья с топором и потребовал выключить музыку

Мужчина задержан, идет полицейская проверка. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В субботу, 4 сентября, в полицию обратился житель города Сенгилей Ульяновской области. Он заявил, что ему угрожал сосед.

По словам мужчины, в один из вечеров он отмечал свой день рожденья в компании друзей. Во время праздника в огороде играла музыка. Именно она, видимо не понравилась 46-летнему ранее судимому и безработному соседу. Он потребовал выключить ее.

- Мужчина взял топор и пошел разбираться, при этом угрожая убийством из-за громкой музыки, - сообщает УМВД по Ульяновской области.

В итоге полицейские задержали агрессивного соседа, идет проверка, итогом которой может стать и возбуждение уголовного дела.