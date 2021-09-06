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Общество6 сентября 2021 20:12

Житель Ульяновской области пришел на день рожденья с топором и потребовал выключить музыку

Утверждается, что мужчина при этом угрожал убийством
Евгения БУБЛИК
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Мужчина задержан, идет полицейская проверка.

Мужчина задержан, идет полицейская проверка.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В субботу, 4 сентября, в полицию обратился житель города Сенгилей Ульяновской области. Он заявил, что ему угрожал сосед.

По словам мужчины, в один из вечеров он отмечал свой день рожденья в компании друзей. Во время праздника в огороде играла музыка. Именно она, видимо не понравилась 46-летнему ранее судимому и безработному соседу. Он потребовал выключить ее.

- Мужчина взял топор и пошел разбираться, при этом угрожая убийством из-за громкой музыки, - сообщает УМВД по Ульяновской области.

В итоге полицейские задержали агрессивного соседа, идет проверка, итогом которой может стать и возбуждение уголовного дела.