Ксения Собчак приехала в Казань в командировку

В Казань в командировку прибыла известная телеведущая Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казань в командировку прибыла известная телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак. Об этом стало известно из сториз в ее Инстаграме.

- Ну привет, моя очередная командировка! Узнаете, где я? — написала Ксения Собчак.

По фото из машины в Instagram видно, что она находится на улице Право-Булачная.

Фото: @xenia_sobchak

По данным собственных источников "Комсомолки" в ФК "Рубин", Собчак должна взять интервью у тренера клуба Леонида Слуцкого. Но тема предстоящей беседы пока неизвестна.