Ксения Собчак приехала в Казань в командировку

В Казань в командировку прибыла известная телеведущая
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Казань в командировку прибыла известная телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак. Об этом стало известно из сториз в ее Инстаграме.
- Ну привет, моя очередная командировка! Узнаете, где я? — написала Ксения Собчак.
По фото из машины в Instagram видно, что она находится на улице Право-Булачная.
Фото: @xenia_sobchak
По данным собственных источников "Комсомолки" в ФК "Рубин", Собчак должна взять интервью у тренера клуба Леонида Слуцкого. Но тема предстоящей беседы пока неизвестна.