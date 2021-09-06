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Общество6 сентября 2021 13:52

Ксения Собчак приехала в Казань в командировку

Планируется, что она возьмет интервью у тренера ФК "Рубин" Леонида Слуцкого
Евгения БУБЛИК
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В Казань в командировку прибыла известная телеведущая

В Казань в командировку прибыла известная телеведущая

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казань в командировку прибыла известная телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак. Об этом стало известно из сториз в ее Инстаграме.

- Ну привет, моя очередная командировка! Узнаете, где я? — написала Ксения Собчак.

По фото из машины в Instagram видно, что она находится на улице Право-Булачная.

Фото: @xenia_sobchak

Фото: @xenia_sobchak

По данным собственных источников "Комсомолки" в ФК "Рубин", Собчак должна взять интервью у тренера клуба Леонида Слуцкого. Но тема предстоящей беседы пока неизвестна.