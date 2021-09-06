В Набережные Челны поступил 21 новый автобус НЕФАЗ, техника выйдет на маршруты в октябре

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Автопарк Набережных Челнов пополнился 21 новым автобусом НЕФАЗ. Напомним, в городе общественный транспорт, согласно итогам аукциона, поставляет местный КАМАЗ, он стал единственный участником тендера. На покупку этой партии автобусов из городского бюджета выделили 234 миллионов рублей. Они должны выйти в рейс уже в октябре этого года. Чтобы полностью обеспечить маршруты Набережных Челнов общественным транспортом большой вместимости осталось докупить еще 250 автобусов.

Для справки, новые низкопольные автобусы НЕФАЗ имеют автоматическую коробку передач, вмещает в себя 111 пассажиров, 29 сидячих мест.