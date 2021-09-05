За одни сутки в Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 714 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике за прошедшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, пять из них являются завозными, а остальные 48 случаев – контактными, - сообщает 5 сентября Минздрав Татарстана.

- 11 человек госпитализировано, 42 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большую часть зараженных зарегистрировали в Казани (29 человек) и Набережных Челнах (восемь человек).

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 25 714 человек, 22 465 из которых, в том числе 11 человек за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 692 скончались в результате болезни.