В Чебоксарах в троллейбусе подрались курьер еды и кондуктор

Молодой человек получил удар валидатором. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту субботу, 4 сентября, в Чебоксарах пассажиры троллейбуса №1 стали свидетелями необычной схватки. В салоне между собой поддрались курьер еды и кондуктор.

Произошло это около остановки «Детский медцентр». На место происшествия выезжала полиция. Как было установлено, 20-летний курьер зашел в троллейбус на остановке «Улица Гастелло» оплатил за проезд положенные 22 рубля. Но через некоторое время к нему снова подошла кондуктор с претензиями, что парень ничего не оплачивал. По словам очевидцев, женщина кричала и вплотную подошла к курьеру, тот ее оттолкнул. Кондуктор за это ударила молодого человека валидатором и получила сдачу. Курьер в ответ ударил ее в голову.