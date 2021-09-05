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Общество5 сентября 2021 15:28

В Чебоксарах в троллейбусе подрались курьер еды и кондуктор

На место происшествия пришлось даже вызывать полицию
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Молодой человек получил удар валидатором.

Молодой человек получил удар валидатором.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту субботу, 4 сентября, в Чебоксарах пассажиры троллейбуса №1 стали свидетелями необычной схватки. В салоне между собой поддрались курьер еды и кондуктор.

Произошло это около остановки «Детский медцентр». На место происшествия выезжала полиция. Как было установлено, 20-летний курьер зашел в троллейбус на остановке «Улица Гастелло» оплатил за проезд положенные 22 рубля. Но через некоторое время к нему снова подошла кондуктор с претензиями, что парень ничего не оплачивал. По словам очевидцев, женщина кричала и вплотную подошла к курьеру, тот ее оттолкнул. Кондуктор за это ударила молодого человека валидатором и получила сдачу. Курьер в ответ ударил ее в голову.