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Общество5 сентября 2021 12:09

В Зеленодольске приступили к ремонту единственного в городе подземного перехода

Он находится на улице Столичная
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Из-за ремонта переход частично перекрыт. Фото: @zelenodolsk.official

Из-за ремонта переход частично перекрыт. Фото: @zelenodolsk.official

В Зеленодольске на улице Столичная начали ремонтировать единственный в городе подземный переход, который расположен на остановке «Школа». Из-за этого там частично перекрыт проход.

- Ходить по нему можно. Строители будут работать так, чтобы не мешать пешеходам, - отметила пресс-служба Зеленодольска в своем Инстаграме.

Там отметили, что о ремонте перехода давно просили сами горожане. В итоге там заменят входную группу, освещение и плитку. Кроме того, рабочие приведут в порядок ливневую канализацию. Обещается, что все работы в переходе закончат 10 октября.