В Альметьевске Минниханов и Шаймиев дали старт строительству полилингавльных школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске

В этих школах детей будут обучать на русском, татарском и английском языках. Фото: president.tatarstan.ru

В Альметьевске, а также в Нижнекамске (по видеосвязи), президент Татарстана Рустам Миннихнаов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев дали старт строительству в этих городах полилингвальных школ «Адымнар» (в них детей обучают на русском, татарском и английском языках – Ред.).

- Выпускники данных школ будут конкурентоспособны на мировом уровне, - отметил во время церемонии Минтимер Шаймиев.

В свою очередь Рустам Минниханов сообщил, что школы в Альметьевске и Нижнекамске рассчитаны на 1 224 учащихся, их сдадут уже в 2022 году.

Отметим, что комплексы «Адымнар» уже работают в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше.