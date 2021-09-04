5 сентября в Казани пройдет акция «Волна здоровья-2021»: программа мероприятия

На теплоходе в столицу Татарстана обследовать местных жителей прибудут московские врачи.

В сентябре по рекам Волге и Каме в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья-2021», организованная при поддержке Минздрава России, проплывет теплоход «Северная сказка». Он доставит в города лучших специалистов, например, в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии.

В рамках уже 15-й по счету акции «Волна здоровья» врачи после обследования могут дать направление на операцию в московскую клинику. Так, что на прием к ним лучше всего прийти со всеми документами с прошлых обследований.

Первым городом, который посетит теплоход «Северная сказка» станет Казань.

Программа мероприятия:

08:00-09:00 Мастер-класс по йоге

Место проведения: терраса ГБУК РТ «Национальная Библиотека РТ»

10.00-10.30 Пресс-конференция

Место проведения: ГАУЗ «РКБ», ул. Оренбургский тракт, 138

10.00-15.00 Обследование детей

Место проведения: ГАУЗ «ДРКБ», ул. Оренбургский трак, 140

10.00-15.00 Обследование женщин детородного возраста специалистами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Место проведения: ГАУЗ «РКБ», ул. Оренбургский тракт, 138

10.00-15.00 Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии на одном из медицинских автомобилей группы кампании «ГАЗ»

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86

10.30-10.45 Презентация проекта «Пункт контроля здоровья» при участии медицинских автомобилей группы компании «ГАЗ»

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86

10.30-12.00 и 12.15-13.45

Практикум «Первая помощь» МЧС

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86

11.00-12.30 Пленарное заседание: «Здоровый муниципалитет – здоровый Регион»

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86

12.00-15.00 Фестиваль «Сохрани свое здоровье»:

- Концертная программа

- 13.00-14.00 Акция «10 000 шагов к жизни» (Место проведения: Кремлевская набережная):

- проект «Шагай со смыслом» (с экскурсоводом)

- проект «Фитнес-тренировка» (физкультурная разминка)

- 12.00-15.00 Работа медицинских площадок ГАУЗ «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»:

- измерение АД, рост, вес (Региональный центр здоровья ГАУЗ «РЦОЗиМП»)

- консультации специалистов (врачи ЗОЖ, нутрициолог)

- проведение квестов: «Поколение ЗОЖ», «Оказание первой медицинской помощи», «Оберегая сердца» Татарстанское отделение ВОД «Волонтеры – медики»

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86)

13.00-14.00 Акция «10 000 шагов к жизни»

Место проведения: Кремлевская набережная

13.00-14.30 Конференция «Профилактика вирусных инфекций и восстановление после КОВИДа – сфера взаимодействия государства, бизнеса и общества»

Место проведения: ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», ул. Пушкина, д.86

18.45-19.00 Проводы теплохода «Северная сказка»

Место проведения: Речной порт

После Казани акция пройдет в Елабуге (6 сентября), Сарапуле (7 сентября), Перми (8 сентября), Чайковском (9 сентября), Чистополе (10 сентября), Ульяновске (11 сентября), Чебоксарах (12 сентября) и Нижнем Новгороде (13 сентября).