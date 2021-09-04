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Общество4 сентября 2021 16:20

В Чувашии ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов

Теплую погоду стоит ждать только через неделю
Инзиля ШАКИРОВА
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В эти выходные в республике также ожидаются сильные порывы ветра.

В эти выходные в республике также ожидаются сильные порывы ветра.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эти выходные, 4 и 5 сентября, в Чувашской республике ожидается понижение температуры. Синоптики также обещают кратковременные дожди и снег.

Столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла, а сильный ветер, порывы которого будут достигать 16-ти метров в секунду, поспособствует тому, что ощущаться температура будет как +0..5 градусов.

Наиболее холодные дни ожидаются в начале грядущей недели, в понедельник и вторник. Температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Дожди при этом прекратятся.