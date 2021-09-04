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Здоровье4 сентября 2021 15:53

Рустам Минниханов: Ситуация с Covid-19 остается непростой, но медицина справляется

Начинают заболевать молодые и даже вакцинированные
Инзиля ШАКИРОВА
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Главным методом борьбы с ростом заболеваемости президент считает вакцинацию.

Главным методом борьбы с ростом заболеваемости президент считает вакцинацию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 сентября, на республиканском совещании в Доме Правительства республики президент Татарстана заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается непростой.

– Ситуация непростая по ковиду. Для нас очень важно, чтобы вы все, ваши подчиненные на местах [были вакцинированы]. Вроде бы люди, которые соблюдают все режимы, и то [болеют], те, кто вакцинировался, тоже имеют проблемы. Но мы видим, что те, кто вакцинировался, [находятся] на домашнем лечении, как правило. Если вы зайдете в наши больницы, то увидите молодых в реанимации. Считалось, что у них здоровья хватит на эти проблемы. Ничего подобного, — сказал президент на субботнем совещании.

Глава региона также отметил, что Медицина справляется: лекарства, наличие коек — все эти вопросы под контролем. Однако главным президент все равно считает вакцинацию.