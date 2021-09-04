Профессор КФУ: В Казани холодная погода задержится до 11 сентября

Ждать бабье лето в Казани можно только в середине сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, что в эти выходные в столице Татарстана будут холодными. Это связано с тем, что наш регион находится под влиянием арктического циклона.

— Начиная с сегодняшнего дня температура воздуха будет резко понижаться. Фактически до конца первой декады, до 11 сентября, мы будем жить в условиях температурного фона заметно ниже климатического. Проще говоря, у нас будет холодно, – пояснил Юрий Переведенцев.

Дневные температуры прогнозируются порядка +12, 14 градусов, а ночные +6, 7 градусов. Такая погода ожидает нас в субботу и воскресенье. На следующей неделе температура воздуха не прогреется больше чем на 14 градусов с плюсом.

Однако в середине сентября в Казани можно ждать бабье лето: теплые дни без осадков.