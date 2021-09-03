В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 692. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 82-х и 73-х летние мужчины, а также 72-х и 62-х летние женщины. С учетом этого в Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 692.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявили 50 новых случая заражения. Всего же в регионе коронавирус обнаружили у 25 610 человек, 22 403 из которых смогли выздороветь.